Подготовка к отопительному сезону полностью сорвана из-за импорта электрической энергии и манипуляции посредников и спекулянтов.

Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистер.

«Сегодня ровно 80 дней до начала отопительного сезона. В стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его купить. Ремонтная кампания по сути сорвана и энергосистема уверенно скатывается в пропасть. Все идет к тому, что в заголовки медиа вернется термин «веерные отключения», - заявила нардеп на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что уже сейчас 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за отсутствия угля и газа.

«Каждый третий блок государственной «Центрэнерго» сегодня не может работать, так как на складах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ. Госкомпания обратилась к СНБО с просьбой выделили из резервного фонда деньги на закупку угля», - заявила нардеп.

Она добавила, что сегодняшний кризис и риск веерных отключений - это прямое следствие масштабных злоупотреблений фирм-посредников, которые ограбили генерирующие компании на миллиарды гривен.

«Фактически 4-6 компаний «без рода и племени» вывели из энергорынка десятки миллиардов гривен, которых было бы достаточно для уверенной подготовки к отопительному сезону», - сказала Буймистер.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля за месяц упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. Т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию на протяжении последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведение ремонтов.