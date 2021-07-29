Украинские власти планируют принять новую версию национально-определенного вклада в Парижское соглашение (НВВ2), который содержит цели более амбициозные, чем даже в ЕС

Так, Украина заявила о намерении снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года, в то время как ЕС планирует достичь планки в 55%.

Но если в Европе заложили на реализацию своего плана 503 миллиарда евро, то Украина – ни копейки.

Такой подход грозит нашей стране закрытием предприятий, которые не смогут соответствовать завышенным нормам Міндовкілля, а соответственно – потерей рабочих мест и снижением бюджетных поступлений. Об этом говорится в материале «Экологический патриотизм по-украински: зачем нам амбициозный НВВ2?», опубликованном на сайте Экополитика.

Как указывают журналисты, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что конкретных мер для реализации НВВ2 пока не существует. То есть, фактически министр прямо признает: НВВ2 это декларация-бумага, а не забота об окружающей среде, ведь денег на зеленую трансформацию в Украине нет. «Ориентировочная сумма инвестиций для выполнения (Украиной – Ред.) этой задачи, согласно расчетам министерства, составляет $102 млрд за десять лет. Но никаких источников таких инвестиций в моделировании не указано.

В то же время, Евросоюз ставит себе не такую амбициозную цель: уменьшение ПГ на 55%. Он закладывает на реализацию целей "зеленого" курса 503 млрд евро», - подчеркивается в материале. В Федерации работодателей также предупреждают: "воздействие на окружающую среду не должно вызывать потерю рабочих мест на украинских предприятиях.

А именно это может произойти в случае, если цели украинского правительства будут слишком амбициозными. Мы не можем позволить, чтобы за счет благосостояния украинского народа другие страны, развиваясь, осуществляли дополнительные выбросы СО2. Все страны – и развитые, и развивающиеся, провозглашают экономические и социальные цели, и уже на их основе принимают решения о сокращении выбросов СО2».

«Большинство украинцев беспокоит качество питьевой воды, свалки, вырубка лесов, загрязнение водоемов и, наконец, стоимость коммунальных платежей. Однако принятие амбициозного НВВ2 никоим образом положительно не повлияет на состояние окружающей среды и качество жизни украинцев сегодня», - отмечает издание.

Именно поэтому, по мнению экологов, власти реализовать экологическую политику, опираясь на экономическую и социальную ситуацию, и разработать настоящий план по сокращению выбросов, а не оторванный от реальности.

«В Европейской бизнес-ассоциации считают, что проект НВВ2 для Украины должен предусматривать три важных компонента: установление коридора снижение выбросов на уровне 40-45% при условии привлечения не менее 15-20 млрд долларов инвестиций на мероприятия по декарбонизации. То есть, профессиональные и бизнес ассоциации понимают что бремя инвестиций ляжет именно на бизнес и поэтому отстаивают те же подходы, что использует и ЕС», - резюмирует издание.

Ранее Хорст Візінгер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting " (Австрия) заявил, что Украина должна разработать свою собственную формулу декарбонизации, как это сделали страны ЕС, и достичь полной консолидации позиций внутри страны - иначе цель по сокращению выбросов не будет достигнута.