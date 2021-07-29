Экспорт металлолома из Украины вырос в 8 раз, предприятия начинают испытывать дефицит этого стратегического сырья

Если власть не введет временный запрет на экспорт, предприятия снизят объемы производства, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потере бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю от трудового коллектива МК «Азовсталь».

Как сказано в письме, несмотря на наличие экспортной пошлины на металлолом в размере 56 евро, Украина возвращается в 2015 год – времена, когда экспорт 1,2 млн тонн лома вызвал дефицит на внутреннем рынке. Только за первое полугодие 21 года объемы металлолома из Украины увеличились почти в 8 раз, и на сегодняшний день экспорт не прекращается, удерживая высокие темпы роста.

«Для изготовления стали необходимо большое количество лома, поэтому отдавать сырье соседям-конкурентам, когда предприятиям Украины не хватает – это не просто глупо, но и опасно для отрасли и экономики Украины в целом», - подчеркивается в письме.

Металлурги напоминают: в условиях недостатка стратегического сырья страны постсоветского пространства крайне оперативно принимаются соответствующие меры и запрещают экспорт лома, и эти меры вполне понятны, ведь речь идет о сохранении собственной промышленности и, соответственно, экономической безопасности государства.

"Если не принять неотложных мер по ограничению вывоза металлолома, это приведет к существенному замедлению роста экономики Украины. По оценкам экспертов, рост ВВП снизится на -2%, а бюджет потеряет $1.4 млрд валютных поступлений», - говорится в письме.

В «Азовстали» напомнили, что за 1 полугодие 2021 года уплатили 1,4 млрд грн налогов, а валютные поступления составили почти 1 млрд долларов.

В то же время, если в начале года запасы лома на предприятии составляли 45 тысяч тонн,то на конец текущего месяца они упали до катастрофических 8-8, 5 тыс. тонн.

Это ниже технологического минимума, и это вынуждает предприятие снижать плановое производство металлопродукции.

«Вопрос обеспечения предприятия металлоломом стоит очень остро, поэтому мы просим срочно рассмотреть вопрос о введении временного запрета на экспорт лома, сроком до 23 декабря года. Это позволит не только защитить металлургов от потери позиций на мировых рынках металлопродукции, но и позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест в отраслях, которые зависят от динамики производства украинской металлургии, и сохранить отчисления в бюджет», - резюмируют металлурги.

Напомним, ранее к премьер-министру Шмигалю обратилась Федерация работодателей Украины. Она требует ввести запрет на экспорт металлолома до 2024 года, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.