5 июля 2021 года на сайте Министерства инфраструктуры Украины был опубликован проект приказа Министерства «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», начиная с первого сентября этого года

Европейская Бизнес Ассоциация не поддерживает проект приказа. Так, эксперты Ассоциации отмечают, что система тарифов Укрзализныци требует комплексного пересмотра, а не точечного повышения, пишет ЕБА .

Для этого необходимо осуществить реорганизацию Укрзализныци, что уже предусмотрено в проекте Закона «О железнодорожном транспорте» №1196-1 от 6 сентября 2019 года и который требует скорейшего принятия. Кроме этого, Проект Закона №1196-1 предусматривает полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ) в отношении регулирования цен на железнодорожном транспорте в пределах определенных полномочий и контроль за их соблюдением.

Запланированное повышение тарифов приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес в целом на 10,1 млрд грн ежегодно. Расходы же предприятий, например, топливно-энергетического комплекса потенциально вырастут на более чем 30% или 2 млрд грн ежегодно. Такое повышение себестоимости будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, в которых значительное количество предприятий на данный момент убыточны или дотационные и находятся в трудном финансовом положении.

Кроме этого, существенно пострадает и строительная отрасль. Для понимания, при доставке гранитного щебня с карьеров в Житомирской области на сравнительно большое расстояние, например, на строительство дороги в Сумской области, с учетом необходимости оплаты порожнего пробега назад, удорожание стоимости перевозки одной тонны щебня составит около 30% (примерно с 148 грн/т с НДС до 194 грн/т с НДС). Также, повышение тарифов на грузовые перевозки для цементной отрасли будет означать увеличение стоимости сырья и, как следствие, приведет к росту цен на конечную продукцию и объекты строительства. Так, рост тарифов на грузоперевозки по железной дороге приведет к переходу строительных грузов на автотранспорт.

Стоит заметить, что рост не был предусмотрен консолидированным финансовым планом Укрзализныци на 2021 год и не является обоснованным. Согласно Пояснительной записке к проекту Приказа необходимость пересмотра Коэффициентов обусловлена ростом количества перевозок «убыточных» грузов и перевозок порожних вагонов, однако расчет себестоимости перевозок по видам грузов, который бы позволил установить факт их убыточности, в сопроводительных документах к проекту Приказа не предоставляется, а также не предоставлено данных по определению себестоимости перевозок в разрезе видов грузов.

Более того, при разработке документа не в полной мере проведена оценка влияния повышения тарифов на различные отрасли, в том числе, на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно полноценно не проведена оценка рисков сокращения производства отдельной продукции. При этом такая оценка критически необходима.

Более того, расчетный эффект повышения доходов Укрзализныци в случае внедрения проекта Приказа в размере около 10-12 млрд грн совокупно за 2021 и 2022 годы, который определен в Пояснительной записке, является, по мнению представителей бизнеса, существенно завышенным. Так, часть грузов, для которых планируется индексация (в частности щебень, песок, шлак, строительные грузы, зерно) являются гибкими и при повышении стоимости железнодорожных услуг будут переориентированы на автотранспорт, что, с одной стороны, не позволит Укрзализныци получить ожидаемый уровень поступлений, а с другой, существенно увеличит нагрузку на автодороги, что в свою очередь потенциально приведет к ухудшению качества дорожного покрытия.

Одной из ключевых проблем Укрзализныци отмечается убыточность пассажирских перевозок, что, по подсчетам представителей бизнеса, в 2020 году составила 13 млрд грн. По данным бизнеса, в 2020 году 100% прибыли Укрзализныци " от грузовых перевозок было использовано на покрытие растущих убытков от пассажирских перевозок. Поэтому важной задачей все же должно быть решение проблемы значительной убыточности пассажирских перевозок.

Отмечается, что увеличение поступлений через повышение тарифов позволит увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств, используемых в реализации услуг грузовых перевозок и инфраструктуры в соответствии с потребностями отраслевых департаментов и направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов. Однако, как отмечают представители бизнеса, предыдущие повышения тарифов тоже обосновывались необходимостью проведения ремонтов и реконструкций, в связи с чем, по их убеждению целесообразным является указание информации об использовании средств от предыдущих повышений стоимости перевозок и осуществленные капитальные инвестиции. А планы по осуществлению в 2021-2022 годах реконструкции железнодорожной инфраструктуры и модернизации тягового подвижного состава уже были предусмотрены в Консолидированном плане без учета повышения стоимости грузовых перевозок.

Поэтому, Европейская Бизнес Ассоциация в очередной раз подчеркивает важность прогнозируемости и прозрачности в стране. Любые повышения тарифе бизнес закладывает в бюджет заранее, поэтому заслуживает того, чтобы понимать, что будет иметь место через год, два, три и больше. Кроме того, нужно понимание, куда планируется направить средства от повышения и почему именно прозрачный бизнес пытаются постоянно прижимать к стене, учитывая тот факт, что сейчас существует высокая рентабельность грузовых перевозок.

Поэтому, ЕВА обращается к Руководителю офиса Президента Украины Андрея Ермака, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова с призывом содействовать отзыву данного проекта приказа. Важно создать Рабочую группу, которая бы разработала комплексную, прозрачную систему формирования тарифов Укрзализныци, обработала альтернативные способы улучшения финансового результата Укрзализныци, кроме повышения тарифов, в частности, путем оптимизации расходов, уменьшения непрофильного налогообложения (отмена налога на землю для УЗ), сокращения убыточности пассажирских перевозок.