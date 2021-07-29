Формула импортного паритета "Роттердам+" является экономически обоснованной в Украине как для угля, так и для нефтепродуктов или природного газа

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Прямой".

"Любая цена, которая базируется на так называемом импортном паритете – "Роттердам+", – если речь идет об и угле, и нефтепродуктах, и газе, – это для меня абсолютно нормальная история", - отметил Кушнирук.

Он подчеркнул, что такая формула применяется для всех сырьевых товаров, которые страна импортирует.

"Если определенной сырьевой продукции на внутреннем рынке производится меньше, то в этом случае цена устанавливается по импортному паритету и это абсолютно нормально", - подчеркнул экономист.

Напомним, по формуле "Роттердам+" в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула "Амстердам+" для природного газа. С мая 2021 года Кабинет Министров ввел формулу "Роттердам+" для бензина.

Как сообщалось, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертое закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.