Доктор экономических наук, академик Академии экономических наук, экс-вице-премьер министр - министр экономики Украины, народный депутат 6-го созыва Владимир Лановой рассказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» об упущенных возможностях Украины в экономическом развитии в начале независимости

«Машиностроение, легкая промышленность, которые были ведущими в Украине, плюс сельское хозяйство с переработкой, требовали рынков. Машиностроение, в основном, работало на военно-промышленный комплекс. Почти весь Киев, Харьков, танки выпускали там, где называлось «тракторный завод». Ну, и для космоса, конечно. В советские времена закупка продукции шла через Москву. Все машиностроительные предприятия были подчинены министерству в Москве. Я, например, в электронной промышленности работал, и ездил в Госплан и в министерство решать какие-то вопросы», - рассказывает Лановой.

Как же случилось, что мы до сих пор не перешли на нормальный рынок? - интересуется ведущий.

«Надо было разобраться на профессиональном уровне. Например, предприятие электронной промышленности «Кристалл квазар», или Королева. Какую продукцию они выпускают? Кто может у них купить? Надо было, чтобы эти директора почесали затылок, куда бы вывезти цветные металлы, куда бы топливо. Переделали нефть, а мазут они кораблями частным фирмам продавали», - говорит он.

Должны быть менеджеры, которые бы искали новые рынки.

«Не через Москву, а напрямую. Ко мне, например, и «Дженерал моторс» обращались. Здесь в Киеве была делегация, я им показывал наши автомобильные заводы, где они должны были разместиться. Автомобилисты Фиата мне говорили: «Мы хотим заказать «Мотор Сичи» коробку передач», - отмечает бывший министр.

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