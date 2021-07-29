Реализация Национального плана по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в текущей редакции приведет к тому, что часть энергомощностей придется закрывать из-за превышения норм выбросов и это может создать проблемы с энергоснабжением в Украине.



Об этом рассказал эксперт по энергетике, бывший начальник отдела научно-проектного центра НЭК «Укрэнерго» Борис Костюковський, комментируя принятое недавно Верховной Радой постановление №5129, которое предусматривает имплементацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ).



По словам эксперта, некоторые пункты НПСВ сейчас не решают проблему выбросов, однако приводит к тому, что с 2023 года две украинские ТЭС должны прекратить работу, пишет издание "Гордон".

«Мы сейчас их сдвигаем на максимальный срок, который возможно, потому что так они должны закрыться 31 декабря этого года. Так или иначе, от смещения сроков Украина выиграет год, но дальше начнутся вопросы, которые надо будет решать с Энергосообществом и Еврокомиссией», - сообщил он.



По словам Костюковского, европейцы очень требовательны к выполнению Нацплана по выбросам Украиной даже несмотря на то, что наша страна находится в других экономических и политических условиях.



Он также отметил, что, если начать реализацию Нацплана по выбросам в текущем виде, энергокомпании не будут иметь достаточное количество мощностей энергоблоков, которые необходимы Украине для покрытия пиковых нагрузок электроэнергии.



«Они просто ограничатся теми мощностями, которые будут более или менее загружены, по Украине это примерно 30% материальной мощности, останутся 6-7 гигаватт. И как мы будем проходить пиковые нагрузки, это большой секрет. Только ограничение потребителя. Даже если мы сможем получать импорт», - рассказал Борис Костюковський.



Напомним, вчера Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство Украины в ближайшее время разработать механизм финансирования мероприятий по экомодернизации энергетики, предусмотренный НПСВ, чтобы не сорвать процесс экомодернизации.