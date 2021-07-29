Текущий уровень оптовых цен на электрическую энергию не позволяет генерирующим компаниям закупать уголь в достаточном количестве.

Об этом сообщил коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Ларионов, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Не повышение в оперативном порядке прайс-кэпов (ценовых ограничений – прим.) рынка электроэнергии может привести к тому, что тепловая генерация, а это 31% объединенной энергосистемы Украины, будет работать на минимуме, обеспечивая теплом только те поселки, в которых находятся станции. Украина может столкнуться с жестким дефицитом электроэнергии в осенне-зимний период», – очертил перспективы Ларионов.

Он подчеркнул, что повышения прайс-кэпов может позволить генерации продавать электрическую энергию по экономически обоснованным ценам и пополнить оборотные средства.

«Решение о повышении прайс-кэпов уже запоздало, и склады углем в том объеме, который необходим, мы уже не наполним по той причине, что украинского угля на рынке нет.

Повышение прайс-кэпов позволит хотя бы сбалансировать приход с расходом угля и не дать провалиться в осенне-зимний период до критически низкой отметки», – заяви он.

Он отметил, что закупки импортного угля значительно повышают себестоимость производства э/э и лишают целесообразности ее продажи на рынке.

«Есть импортный уголь, например, из Казахстана, при использовании которого топливная составляющая для нас равна 1,4 грн/кВт-ч при 100%-й предоплате и с ожиданием в несколько недель. Можем привезти уголь из Кузбасса, тогда топливная составляющая для нас будет 1,6 грн/кВт-ч. Или же привезем уголь из Европы с топливной составляющей 2,1 грн/кВт-ч», – пояснил он.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведения ремонтов.