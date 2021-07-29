Украинские электросети, которые находятся в критическом состоянии имеют шанс на получение новых инвестиций.

Об этом рассказал и. о. генерального директора Хмельницкоблэнерго Олег Козачук.



По его подсчетам, экономические выгоды от развития электросетей могут составить 170 млрд грн до 2030 года.



В частности, Министерство энергетики разработало концепцию развития "умных" сетей в Украине. Эта концепция вместе со стимулирующим инвестиции в электросети RAB-регулированием, что было принято НКРЕКП в прошлом году, поможет Украине провести «зеленый» енергоперехід.



«Умные сети – это ответ на вопрос куда должна развиваться энергетика, чтобы соответствовать тем целям и задачам, которые перед ней стоят», - заявил Козачук.



Согласно концепции, за 10 лет планируется инвестировать 149 млрд грн в развитие умных технологий в электросетях. Основным источником этих инвестиций должны быть средства операторов систем распределения (экс-облэнерго).

Инвестиции позволять наконец начать уменьшать потери в электросетях, которые лягают в тариф потребителей и уменьшать количество и продолжительность отключений тока.