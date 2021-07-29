Правительство не выплатило производителям "зеленой" электроэнергии 15,8 миллиардов гривен долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко, который принимал участие в заседании антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Украины.
"Государство не выполнило свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Предполагалось погашение долгов перед производителями ВИЭ на уровне 40% в 2020 году, 60% - в 2021 году», - сказал Гончаренко.
По его словам, на сегодня задолженность составляет 15,8 млрд грн, а график погашения долга не выполняется.
«Также текущие платежи не были обеспечены в полном объеме. Это наносит большой удар по производителям альтернативной энергетики", - добавил нардеп.
Кроме того, он отметил, что есть еще один большой риск для отечественной "зеленой" генерации - импорт электроэнергии из России и Беларуси.
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"Нельзя допустить его обновления. Это становится на пути нашей европейской интеграции!", - подчеркнул Гончаренко.
При этом он сообщил, что на заседании премьер-министр согласился, что для погашения долгов перед производителями "чистой" энергетики необходимо размещать облигации. Ожидаемый срок их выпуска-октябрь текущего года.