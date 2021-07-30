Генерирующие компании лишены возможности закупать топливо и ремонтировать оборудование из-за миллиардных долгов и спровоцированного спекулянтами критического обвала цен на электрическую энергию

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Критическая ситуация на энергорынке превращается в наибольшую угрозу национальной безопасности Украины. В случае непринятия срочных мер масштабные аварийные отключения потребителей в осенне-зимний период 2021-2022рр. неизбежны, как и попадание Украины в критическую зависимость от поставок э/э из России и Беларуси», - сообщил эксперт.

Он отметил, что треть блоков ТЭС государственной «Центрэнерго» не работают из-за отсутствия топлива, а сама компания находится на грани банкротства.

«Генерация работает по необоснованно низким ценам, которые не покрывают себестоимости производства электроэнергии, с манипуляциями «черных» трейдеров на «рынке на сутки вперед», с 11,5 млрд грн долгов на балансирующем рынке. Как следствие, производители электроэнергии работают без денег на ремонты и накопление запасов топлива. С 24 июня запасы угля уже сократились на 24%», - подчеркнул эксперт.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля за месяц упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. Т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию на протяжении последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведение ремонтов.