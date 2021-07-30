Повышение тарифов на грузовые перевозки без предварительного проведения системных реформ АО «Укрзализныця» приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, потерь бюджетом миллиардов гривен и увольнение десятков тысяч работников. Однако это не решит существующие проблемы национального перевозчика

Об этом говорится в открытом письме в адрес председателя Государственной регуляторной службы Украины Алексея Кучера от Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУПЕК).

Как сказано в письме, повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое предлагает Министерство инфраструктуры, окажет существенное влияние на финансовое состояние предприятий отрасли ТЭК. А они и так осуществляют свою деятельность в условиях низких рыночных цен и нуждаются в финансовой помощи.

К тому же, выводы ГП «Укрпромвнешэкспертиза» свидетельствуют, что повышение тарифов не даст УЗ больше заработать, ведь существует прямая связь между повышением стоимости перевозок, и падением объемов перевозок. То есть, чем дороже услуги УЗ, тем меньше клиентов ими пользуется, и наоборот: снижение тарифов приводит к повышению грузопотока и получению дополнительных доходов.

"Повышение тарифов приведет к уменьшению ВВП Украины на 0,2%. При этом вырастут объемы импорта: больше всего пострадают предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности. До 10 млн тонн грузов с железной дороги переориентируются на автотранспорт (зерно, минерально-строительные, цемент, минудобрения). Это потребует дополнительно до 10 млрд грн дополнительных расходов бюджета - на ремонт и восстановление дорог в течение 4-х лет. Сокращение уровня занятости достигнет 26 тыс. работающих в течение года: больше всего сократится количество работающих в промышленности (-18 тыс. человек). А налоговые поступления в сводный бюджет упадут на 2,2 млрд грн/год», - подчеркивается в письме.

В то же время, по убеждению ФРУПЕК, у УЗ есть ряд нетарифных возможностей улучшить свое финансовое состояние. Поэтому предприятия отрасли инициируют широкое обсуждение тарифоутворення на грузовые перевозки с привлечением Министерства инфраструктуры (разработчиков проекта акта), Министерства экономики, экспертов, представителей АО «Укрзализныця» и представителей бизнеса.

Напомним, Мининфраструктуры предлагает в два етапы повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть сначала должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце», и преодолеть там коррупцию. Ведь при таких обстоятельствах повышение тарифов на грузовые перевозки не будет иметь никаких положительных результатов.