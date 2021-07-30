В новом видеоблоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал, что газотранспортная система «Турецкий поток» нанесла ущерб газотранспортной системе Украины не меньше, чем нанесет «Северный поток-2»

«Это выглядит как однобокая близорукость. Одним глазом вижу, вторым не вижу, то есть «Северный поток-2» мы видим, а «Турецкий поток» не видим. Против «Северного потока-2» работаем с помощью лоббистских инструментов и выделяем на это деньги, а против «Турецкого потока» практически не применяем никаких механизмов воздействия, хотя заблокировать «Турецкий поток» было намного проще, чем «Северный поток-2», - подчеркнул он.

Кущ сказал, что за «Северным потоком-2» стоит Германия и понятно, что ее вес в международной политике значительно выше, чем у других стран европейского континента и сопоставим с влиянием Франции и Великобритании, а за «Турецким потоком» стоит Турция, которая несмотря на свою строптивость все равно достаточно зависима от Запада.

«При этом и по одному, и по второму газопроводу идет российский газ, поставляемый на европейский рынок с той лишь разницей, что «Северный поток-2» это Центральная и Северная Европа, а «Турецкий поток» это Балканы и Южная Европа. Поэтому Европа, увидев, как мы вели себя по отношению к «Турецкому потоку» сочла, что имеет право на «Северный поток-2», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что надо будет по нашей ГТС транспортировать водород или биотопливо.

Также ранее для Politeka Чаплыга рассказывал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину.