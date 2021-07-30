В новом видеоблоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал, что газотранспортная система «Турецкий поток» нанесла ущерб газотранспортной системе Украины не меньше, чем нанесет «Северный поток-2»
«Это выглядит как однобокая близорукость. Одним глазом вижу, вторым не вижу, то есть «Северный поток-2» мы видим, а «Турецкий поток» не видим. Против «Северного потока-2» работаем с помощью лоббистских инструментов и выделяем на это деньги, а против «Турецкого потока» практически не применяем никаких механизмов воздействия, хотя заблокировать «Турецкий поток» было намного проще, чем «Северный поток-2», - подчеркнул он.
Кущ сказал, что за «Северным потоком-2» стоит Германия и понятно, что ее вес в международной политике значительно выше, чем у других стран европейского континента и сопоставим с влиянием Франции и Великобритании, а за «Турецким потоком» стоит Турция, которая несмотря на свою строптивость все равно достаточно зависима от Запада.
«При этом и по одному, и по второму газопроводу идет российский газ, поставляемый на европейский рынок с той лишь разницей, что «Северный поток-2» это Центральная и Северная Европа, а «Турецкий поток» это Балканы и Южная Европа. Поэтому Европа, увидев, как мы вели себя по отношению к «Турецкому потоку» сочла, что имеет право на «Северный поток-2», - резюмировал он.
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