"Укрзализныця" должна ввести прозрачное тарифообразование на перевозки, а не постоянно необоснованно повышать тарифы. Об этом заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, комментируя намерения УЗ повысить тарифы на грузовые перевозки.



"На сегодня тарифообразование непрозрачное. Никто не понимает, за что собственно они платят – за колею или за вагоны. Вагоны либерализованы, вагонная составляющая вообще идет отдельно. Тогда за что? За диспетчеризацию и за колею? Не многовато ли, ведь вагоны уже на рыночных условиях? И зачем тогда повышать, что там изменилось?",- сказала Ляпина.



Она отметила, «Укрзализныця» традиционно компенсирует убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых за счет перекрестного субсидирования, постоянно поднимая тарифы для бизнеса. Однако подчеркнула: в конце концов за это все равно платят обычные граждане.



"Железная дорога традиционно пытается это все компенсировать за счет повышения тарифа для грузоперевозчиков. Что несправедливо по отношению к экономике в целом и к обществу. Ведь все равно ляжет грузом на того же самого гражданина, только с другой стороны. Стройматериалы дороже станут, что-то еще подорожает, чем он пользуется. То есть все равно в конце потребитель за все это заплатит. Поэтому грузоперевозчики все время отмечают, что должно быть прозрачное тарифообразование. Четко понятно, какой это тариф, что он включает и как это обсчитывается», - пояснила Ляпина.



Как известно, Мининфраструктуры выступило с предложением в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%.



В свою очередь Федерация работодателей ТЭК заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки без предварительного проведения системных реформ АО «Укрзализныця» приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, потерь бюджетом миллиардов гривен и увольнение десятков тысяч работников.



Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу «Укрзализныци», а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.