Потери электрической энергии в электросетях в 2020 году возросли до 10,4%, что обошлось стране и потребителям в десятки миллиардов гривен.
Об этом сообщил советник премьер-министра, глава Центра экономического возрождения Кирилл Криволап.
«Уровень потерь в электросетях продолжает расти. Для сравнения: в 2018 году мы теряли 9,8% электроэнергии, передаваемой в сетях, в 2020 году этот показатель составлял уже 10,4%», - отметил Криволап.
Потери на уровне катастрофических 10,4% происходить из-за изношенности электрических сетей.
В 2021 году объем инвестиций в обновление сетей кратно вырос, что создает предпосылки до снижения объема потерь в украинских сетях до среднеевропейского уровня.
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«Планируется, что за 13 лет мы сократим уровень потерь к среднему европейскому уровню - 7,5%. Эти улучшения скажутся на жизни каждого украинского и каждого предприятия - электроснабжение станет более качественным», - отметил эксперт.
Напомним, свыше 70% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.