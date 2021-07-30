Мастер парикмахерского искусства Вячеслав Дюденко в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал, почему отказался от предложения причесывать первых лиц государства.

«У меня было предложение быть парикмахером у самых первых лиц. Я понимаю, что я выйду замуж за спецслужбы, и все поколения моих родственников будут на прослушке. Мне это не надо. Я понимаю, так должно быть, в принципе, но нет. Некоторые наши политики хотят, чтобы у них был придворный парикмахер, который приезжает к ним домой, встает в шесть утра, к ним бежит и так далее. Меня это не очень прельщает, потому что я хочу заниматься творчеством. Мне не обязательно гордиться тем, что я причесываю вот такое конкретное лицо. Я лучше буду создавать коллекции, публиковать в зарубежных журналах, меня будет знать вся моя профессиональная элита. Мне этого достаточно», - говорит он.

Парикмахер рассказал и о других случаях, когда вынужден отказывать клиентам.

«Как-то одна клиентка устроила мне экзамен просто под Новый год, 31 декабря. Она через администратора записалась, а когда пришла, оказалось, что ей нужно сделать не просто красивую торжественную укладку, а там надо было по полной программе сделать какой-то переворот в окрашивании и так далее. Это заняло очень много времени, чуть ли не боя часов. Я сказал: «Это был экзамен Дюденко». После этого мы ввели правило: 31 числа не записывать на сложные процессы», - говорит стилист.

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