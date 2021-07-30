Компания «ДТЭК Энерго» призывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принять неотложные меры для стабилизации ситуации на энергетическом рынке для недопущения срыва подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом говорится в заявлении компании.

«В этой кризисной энергетической отрасли ситуации, призываем СНБО срочно вмешаться в ситуацию и устранить дисбалансы и факторы, которые угрожают энергетической безопасности страны, а также своевременности и полноценности подготовки и прохождения осенне-зимнего периода», - говорится в сообщении компании.

В компании подчеркнули, что критическая ситуация и хронический дефицит средств у предприятий тепловой генерации и угледобывающих предприятий ставит под угрозу даже добыча необходимых для прохождения осеннего-зимнего периода объемов отечественного угля.

При этом рыночная цена угля на зарубежных рынках превысила 100 долл за тонну, а на газ – 430 долл/тыс м3.

«Все эти факторы ставят под угрозу своевременность и полноценность подготовки к осенне-зимнему периоду, ремонтной кампании, создание необходимых запасов угля», - сообщили в компании.

В «ДТЭК Энерго» отметили, что к критической ситуации привели ряд факторов: необоснованно низкие цены на рынке электроэнергии (РДН), многомиллиардные долги на балансирующем рынке, нестабильность и дисбалансы, вызванные ценовыми манипуляциями трейдеров-спекулянтов.

Из-за необоснованно низких цен предприятия тепловой генерации систематически работают в убыток. Только в текущем году ТЭС, работающие в ОЭС Украины, получили убыток в размере 5,1 млрд грн.

Задолженность НЭК «Укрэнерго» перед производителями электроэнергии за участие в балансирующем рынке составляет 11,5 млрд грн долгов. Кроме того, до сих пор нерешенным остается вопрос погашения задолженности ГП "Энергорынок" перед предприятиями тепловой генерации "ДТЭК Энерго" в сумме 6,8 млрд грн

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. Т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию на протяжении последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведение ремонтов.