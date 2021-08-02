Подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов все еще под угрозой из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов.
Об этом сообщил член наблюдательного совета "Донбассэнерго", первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.
"Регулятор увеличил верхние ночные и дневные прайс-скрепы почти в 2 раза. Зато это не повод для больших волнений потребителей и чрезмерной радости тепловой генерации. При «правильной» бизнес поведении «Энергоатома», Гарпока, трейдеров, в том числе импортеров, все может быть не так строго. Ибо «нетронутая» нижняя цена 10 коп/кВт ч на РДН осталась доступной для всех, да и правила балансирующего рынка и система принуждения «вываливания» на него с РДН остались нетронутыми», - отметил эксперт.
По его словам, регуляторные условия все еще позволяют недобросовестным посредникам искусственно обваливать цену ниже себестоимости ее производства.
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Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.
Цены на электроэнергию на протяжении последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведение ремонтов.