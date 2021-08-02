Политолог Дмитрий Левус в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, что происходит с партией «Голос».

«Это именно естественный процесс, к которому все шло. Вот к этому концу, который сейчас… Долго жили, как по мне. Я вообще считал, что эта история могла закончиться немножко пораньше. Потому что это абсолютно нежизнеспособный организм – так называемая партия «Голос». 400 членов по всей Украине, как некоторые люди говорят, из них около 300 – во Львове и Львовской области», - говорит эксперт.

Также он обратил внимание на то, что «Голос» очень похож на «Самопомощь».

В то же время Левус отмечает, что в «Голосе» есть много достаточно ярких личностей, которые существовали и до того, как пришли в политику.

«У нас партий, которых изначально до выборов не было, и они существуют как избирательный проект, в общем, наверно, процентов 80. И «Голос» не был исключением. Но «Голос» был предпочтительнее почему? Потому что интересные люди, которые состоялись до… Но, видите, не взлетает», - сказал политолог.

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