Представители Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, различными способами затягивают рассмотрение дела о незаконном отключении заводом солнечной электростанции ООО «Экотехник Никополь», владельцем которой является канадская компания TIU Canada.

Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда.

В частности, сообщается, что 23 июля от акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" поступило ходатайство в суд об истребовании доказательств отключения солнечной электростанции.

При этом июля НЗФ подал ходатайство об отложении рассмотрения дела, обоснованное тем, что представитель завода поскольку участвует в другом судебном деле в этот день.

В то же время суд отметил, что в силу требований Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод судебные разбирательства должны происходить в течение разумного срока и что Никопольский завод ферросплавов имеет возможность определить другого представителя, чтобы он явился на заседание суда.

"Следовательно, приведенные ответчиком в ходатайстве об отложении рассмотрения дела причины неявки в судебное заседание его представителя не являются уважительными. Учитывая вышеизложенное, коллегия судей отказывает в ходатайстве представителя Акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" об отложении рассмотрения дела», - отмечается в материалах дела.

Вместе с тем, суд объявил перерыв в рассмотрении дела, назначил следующее заседание на 8 сентября и при этом обязал НВФ обеспечить явку своего представителя на это заседание.

Напомним, в конце июля директор TIU Canada Валентина Белякова заявила, что олигарх Игорь Коломойский лично дал команду руководству завода остановить работу солнечной станции.

В апреле текущего года экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина не станет «раем для инвесторов», как обещал президент Владимир Зеленский, пока близкий к нему олигарх Игорь Коломойский рейдерскими способами уничтожает сектор зеленой энергетики, в частности создает давление на канадскую компанию TIU Canada.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

В планах Кабинета министров Украины на ближайшие месяцы ввести акцизный налог на продажу «зеленой» электроэнергии в размере от 3,2% до 40%.