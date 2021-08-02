Какая судьба ожидает партию «Голос»? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Дмитрий Левус.

«Объективно партийные проекты у нас не существуют уже достаточно давно. Наша партийная жизнь сводится к тому, что амбиции одного человека накладываются на реалии. Сложно говорить о том, существует ли какая-то партия, если это изначально был просто избирательный проект. Сам я «Голосу» не верил с самого начала, потому что очень хорошо помню первый приход пана Вакарчука в политику. Я думаю, он был искренен в тот момент, когда агитировал. Точно так же были искренни спонсоры, когда хотели расколоть электорат «Европейской солидарности». Я вовсе не говорю, что это был однозначно технический проект – нет. Там было много искренних людей. Но с политтехнологической точки зрения их использовали именно для того, чтобы увести сколько-то избирателей от Порошенко», - считает гость программы.

По его мнению, сейчас нужно смотреть на то, как голосуют депутаты от «Голоса».

«История это достаточно традиционная, и ничего странного в ней нет. Из партии ушли люди со стойкой идеологией – европейски ориентированные и меньше зацикленные на вождизме. А говорить о том, куда уйдут избиратели «Голоса», пока рано – до выборов ещё два с половиной года», - говорит Дмитрий Левус.

Как сообщает Politeka, ранее политик Николай Томенко рассказал о том, сколько денег получила партия «Голос» из государственного бюджета.

Также Politeka сообщала, что, согласно данным опроса, эта партия не проходит в новый состав Верховной Рады.



