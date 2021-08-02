В Украине за несколько лет не могут определить источники финансирования Национального плана сокращения выбросов установок (НПСВ) на угольных электростанциях в Украине, хотя уже давно прописаны детальные шаги реализации самого плана.



Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал профессор, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины Игорь Вольчин.



Эксперт рассказал о международном опыте реализации экологической модернизации, отметив, что на требование Энергетического сообщества, членом которого Украина стала в 2011 году, европейские страны уже прошли этот путь и потратили на эти нужды много средств.



«Германия проводила эко-модернизацию около 30 лет, Чехия - 10 лет, Польша - 30 лет. У Украины было 10 и 15 лет и 11 и 16 лет, когда начинали в 2018 году. Но проблема в том, что капитальные затраты на это большие, и Украина сильно отстала. Никто не обращал внимание, что мощности ТЭС, которых у нас формально очень много, старые, востребованные, должны быть современными, маневровыми и экологически чистыми. С этим у нас получился провал», - отметил он.



Он также рассказал, что если обратиться к недалекого украинского опыта, то в стране была проведена реконструкция 22-х энергоблоков ТЭС за счет инвестнадбавки к тарифу. То есть, по его мнению, единственным реальным источником средств для модернизации энергетики является население и промышленность.



"Украине позарез нужно провести реконструкцию и экологическую модернизацию нужной части угольных электростанций. У нас до сих пор самая главная беда – не определены источники финансирования этих мероприятий. Это должен сделать Кабмин", - отметил эксперт.



Игорь Вольчин также предостерег, что если и дальше медлить с этим вопросом, после 2024 года страна может иметь большие проблемы, так как тепловая генерация является основной маневренной мощностью в энергосистеме Украины.



Напомним, недавно в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабинет Министров уже в ближайшее время разработать механизм финансирования НПСВ, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики. Ранее в утвержденном НКРЕКП отчете «Укрэнерго» об оценке соответствия генерации в 2020 г., речь шла о необходимости корректировки сроков НПСВ и определение источников его финансирования. В документе отмечалось, что главное – не допустить нехватки генерирующих мощностей в стране из-за невыполнения Нацплана в 2025 году.