Повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныцей, которое анонсировали в Министерстве инфраструктуры, неприемлемо

Поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным, и не представлено ни одного экономического обоснования этого повышения и его влияния на экономику Украины.

Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому от украинского национального комитета Международной Торговой палаты.

Как сказано в письме, Министерство инфраструктуры не дало никакой оценки того, как повышение тарифа повлияет на другие отрасли экономики Украины и дальнейшие бюджетные поступления. Между тем, согласно имеющимся анализам, принятие Приказа в текущей редакции окажет крайне негативное влияние на рынок железнодорожных перевозок и целые отрасли экономики Украины и приведет к снижению поступлений в госбюджет Украины.

«Проект Приказа не может быть поддержан, поскольку рентабельность грузовых перевозок находится на достаточно высоком уровне и составляет более 25% в 2О16-2О2О годах. Это больше, чем в соседних странах, которые конкурируют с украинской продукцией на зарубежных рынках. К тому же, отсутствует экономическое обоснование для повышения тарифов по отдельным категориям - УЗ не предоставила объективных расчетов, которые бы отражали себестоимость перевозки отдельных грузов с учетом особенностей их перевозки (маршрутные, групповые или повагонные отправки)», - отмечается в письме.

По убеждению ICC Ukraine, в первую очередь власть должна решить проблему убыточности пассажирских перевозок (за период 2015-2020 гг. убытки составили 64 млрд грн), разделить УЗ на функциональные подразделения, отменить налог на землю под железнодорожной колеей, разобраться х непрофильными активами компании и оптимизировать расходы.

«Повышение тарифа нарушает требования Постановления Кабмина N1392 от 16.12.2009 и Приказа Мінінфраструкгури N782, которыми установлено: тарифы на железнодорожные грузовые перевозки подлежат пересмотру в случае наступления хотя бы одного из следующих условий: уровень доходов от обычной деятельности не обеспечивает возмещение текущих расходов, или не хватает средств на осуществление капитальных инвестиций. Однако согласно официальной отчетности У3, грузовые перевозки являются прибыльными, поэтому потребности в повышении нет», - отмечают в ICC Ukraine.

Как известно, Мининфраструктуры хочет увеличить тариф на железнодорожные грузовые перевозки, достигнув за два этапа повышения в 30%. Зато металлурги заявили, что такое повышение является категорически неприемлемым, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавирус в 2020 году. К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов приводит к снижению объемов перевозок Мпс, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь представители ТЭК заявили, что повышение тарифов приведет к росту стоимости угля, а соответственно – к повышению стоимости коммунальных услуг, а также приведет к сокращениям персонала.