Правление Укрзализныци потеряло инициативу, барахтается в куче мелочных вопросов, и по сути является недееспособным и несостоятельным к выполнению уставных задач

В первую очередь, это касается и. о. председателя правления Ивана Юрика, других членов правления и наблюдательного совета. Поэтому премьер-министр Денис Шмигаль должен срочно сменить руководство. Об этом написала глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина.

«Работа членов правления дублируется профильными директорами, которых в штате "УЗ" 12. Именно так размывается ответственность, создается избыточное звено и в без этого запутанной системе управления. При условии такой ничтожной работы и ее последствий, председатель и члены правления получали последние два года, кроме высоких, назначенных акционером окладов, еще и значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь. Всего почти 66 млн грн», - подчеркнула она.

ВСК констатировала: текущий состав правления - это не команда профессионалов-единомышленников, которая целенаправленно работает на пользу "УЗ" и национальной экономики, а разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, которые являются выдвиженцами неких «влиятельных сил», и за очень большое вознаграждение отстаивают их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль.

«Они (правление) не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже неспособны управлять ею. Как председатель ВСК, в очередной раз обращаюсь к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ускорить процесс смены руководства УЗ, поскольку именно акционер несет за это основную ответственность! А теперь еще и решение СНБО есть! Выполняйте, ждать больше нельзя!",- резюмировала Гришина.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны инициировал введение временного управления на АО «Укрзализныця» из-за критического состояния УЗ, которое угрожает нацбезопасности. Как заявили в СНБО, руководство компании не выполняет показатели по капитальным инвестициям и темпам электрификации, что вынуждает компанию осуществлять закупку дизельного топлива в России.

Также в СНБО обвиняют топ-менеджмент в малых зарплатах на предприятии, и неэффективных закупках.

Сейчас врио главы УЗ исполняет Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве. Так, согласно отчету ВСК по УЗ, часть проблемных вопросов компании связаны непосредственно с Юрик, который возглавляет компанию уже во второй раз. Так, именно он раньше проводил так называемую реструктуризацию долгов УЗ, в результате чего ставки кредитов для компании оказались в среднем в два раза выше, чем на рынке.