Инициатива по повышению тарифов на грузовые перевозки государственного монополиста УЗ, которую обнародовало Министерство инфраструктуры, является необоснованным, ведь этот вид перевозок в УЗ является рентабельным. К тому же, согласно предварительным выводам, тарифообразование происходит непрозрачно, не имеет достаточного обоснования, и искажает конкуренцию на рынке

Поэтому АМКУ должна вмешаться и рекомендовать монополисту отозвать это решение. До этого в открытом письме призывает Антимонопольный комитет Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУПЕК).

Как сказано в письме, еще в 2018 году АМКУ обнародовал свой отчет, согласно которому УЗ было определено как единый субъект хозяйствования, который действует на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, и занимает на этом рынке монопольное (доминирующее) положение. Также УЗ занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке предоставления услуг магистральных грузовых локомотивов в пределах Украины с долей 100 %.

Также, согласно отчету АМКУ, комплексность и многофакторность системы расчета ставки платы за использование вагонов перевозчика для соответствующего типа не позволяет сделать однозначных выводов относительно экономической обоснованности указанной ставки без более глубокого и детализированного анализа. В то же время, увеличение ставок платы за использование собственных вагонов АО «Укрзализныця» никоим образом не сказалось на улучшении железнодорожных услуг. Проблема неудовлетворения спроса клиентов на подвижной состав остается критической.

«Антимонопольный комитет Украины отметил, что одной из проблем АО «Укрзализныця» является несовершенство, непрозрачность и неконтролируемость тарифной политики АО «Укрзализныця», что дает возможность бессистемно повышать стоимость услуг и выводить отдельные составляющие железнодорожных тарифов из-под государственного регулирования. Постоянное повышение тарифов на перевозку и платы за пользование вагонами АО «Укрзализныця», нестабильная тарифная политика, необоснованное повышение тарифов несколько раз в год», - отмечается в письме.

ФРУПЕК подчеркивают: повышение тарифов может привести к искажению конкуренции на рынках, что являются зависимыми от деятельности АО «Укрзализныця» при перевозке грузов, и снижение конкурентоспособности потребителей услуг АО «Укрзализныця». Это окажет негативное влияние на деятельность потребителей монопольных услуг АО «Укрзализныця», а также приведет к замедлению роста экономики Украины.

«Просим при рассмотрении проекта приказа обратить внимание на наличие негативного влияния на разные отрасли экономики, в том числе на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно - сокращение производства отдельной продукции. Также следует учитывать, что в случае повышения тарифов часть грузов (в частности щебень, песок, шлаки, строительные грузы, зерно) переориентируются на автотранспорт. Это не позволит УЗ получить ожидаемый уровень поступлений, а с другой - существенно увеличит нагрузку на автодороги, ухудшит качество дорожного полотна по всей территории Украины и сведет на нет все достижения стратегического проекта Президента Украины «Большая стройка», - подчеркнули в ФРУПЕК.

Именно поэтому в Федерации призвали АМКУ истребовать у УЗ экономическое обоснование проекта приказа, и рекомендовать УЗ вместо повышения тарифов прекратить практику перекрестного субсидирования различных видов деятельности АО «Укрзализныця».

Как известно, Мининфраструктуры хочет в два этапа повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 30%. При том, что за период с 2010 по 2020 год эти тарифы выросли на 195%.

Зато металлурги заявили, что такое повышение является категорически неприемлемым, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавирус в 2020 году.

К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов приводит к снижению объемов перевозок Мпс, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь в ICC Ukraine заявили, что повышение тарифов неприемлемо, поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным, и не представлено ни одного экономического обоснования этого повышения и его влияния на экономику Украины.