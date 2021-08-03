Несмотря на принятое климатическое соглашение и "зеленый" курс, главной проблемой внедрения низкоуглеродистых технологий во всем мире является финансирование проектов по декарбонизации, и Украина - не исключение

Так, по оценкам аналитиков GMK Center, процесс декарбонизации производства потребует от металлургических предприятий Украины $25 млрд инвестиций, и основная финансовая нагрузка при этом придется на 2030-2070 годы.

Об этом говорится в материале на сайте Бизнес.Цензор. Самостоятельно миллиарды на экомодернизацию компании найти не смогут, поэтому необходима поддержка государства.

Так, Европейский союз частично компенсировать затраты своих компаний, в том числе – и за счет собранных с украинских поставщиков денег через механизм СВАМ – пограничного углеродного налога, объясняют эксперты.

Именно поэтому, чтобы украинский бизнес не был вынужден финансировать декарбонізацію соседних европейских стран, государство должно принять решение об участии в финансировании проектов декарбонизации, убежден заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Единственная проблема, которая есть сейчас внутри Украины, - это, собственно, финансовое управление. У нас, к сожалению, не так хорошо развита культура оказания поддержки бизнесу. Это либо льготы или компенсация процентных ставок, и в этом мы зависим от банков и их политики. Надеюсь, что климатическая политика будет первым успешным примером, когда мы сможем обеспечить аккумулирование средств из различных источников, в том числе от углеродного налога, который шел бы не в общий фонд бюджета, а шел бы на поддержку декарбонизации», - подчеркнул Качка.

По его словам, совместными усилиями государство и бизнес смогут выйти на правильную модель управления этими средствами.

Пока же четкой программы финансирования декарбонизации у нас нет.

"Государство, с одной стороны, должно аккумулировать деньги из разных источников, а с другой – перенаправлять их в правильное русло, чтобы наша промышленность действительно могла ими воспользоваться. И это, возможно, наш самый большой внутренний вызов. Сейчас пока что мы еще далеки от того, чтобы четко сказать промышленности, какую модель финансирования мы предлагаем», - резюмировал Качка.

Как известно, Кабинет Министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.

Однако в документе четко указано: Украина готова эту цель достичь, только если международное сообщество финансово поддержит нашу страну. Если же финансовая поддержка будет отсутствовать, то достижение НВВ2 будет поставлено под риск.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение (НВВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.