Цена на нефть «Укрнафты» рассчитывается на основании стоимости в порту Роттердам плюс транспортные расходы на доставку в Украину.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил глава ПАО «Укрнафта» Олег Гез в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Наша нефть на месторождении оценивается по стоимости нефти в порту Роттердама, и к этой цене нужно прибавить еще транспортные расходы и НДС», - сообщил он.

Поскольку в цене уже заложены логистические затраты на доставку нефти из порта Роттердам в Украину, экспортировать такую нефть уже нерентабельно, отметил Гез.

«Мы эту нефть никогда на экспорт не сможем продать, поскольку никто ее по такой цене не возьмет. Там уже дополнительная дельта на логистику в цене заложена. Было очень много дискуссий с правительством, что эту систему нужно менять. Но пока мы там, где мы есть", - отметил он.

Напомним, в конце июля НАК «Нафтогаз Украины» продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам+ $23/т. АО «Укрзализныция» в июле приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + $50 на тонне.

«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту «Роттердам+» затраты на доставку к потребителю в Украине.