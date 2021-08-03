Кабинет министров планирует снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина .

Так, операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.

Решение может быть принято на заседании 4 августа.

По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.

Собеседники РБК-Украина в Кабинете министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт.час. Это позволит госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт.час.