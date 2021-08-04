В новой программе «Главное » на канале «MY.UA» кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал, что можно ожидать от Крымской платформы в теперешнем формате.

«Было ожидание, что мировые лидеры будут заинтересованы в создании формата Крымской платформы, где будут активно подниматься вопросы по санкциям против России, где будет какая-то регулярность, все будут там участвовать и это будет раздражающий фактор для России. А мы видим, как сейчас обстановка в мире поменялась, и поэтому начинается отход. Мы видим, как мировые лидеры пытаются договариваться с РФ и получается, что участие в Крымской платформе мировых лидеров ставит на рожон отношение с РФ», - подчеркнул он.

Якубин сказал, что Россия уже заявляет, что Крымская платформа - это нелегитимное событие и будет внимательно следить за тем, кто там будет принимать участие. Поэтому, считает он, вместо ожидаемого количества стран для участия в Крымской платформе подтверждение дали всего тридцать и в основном приедут не первые лица.

«Поэтому там по идее будет принята Крымская хартия или декларация на Крымской платформе, которая сейчас разрабатывается. Но, по сути, это будет некий форум обсуждение, а дальше есть желание у власти сделать его постоянно действующим. В самой Крымской платформе будет несколько уровней, кроме международного уровня, там будет уровень в контексте Кабинета министров, парламентский и муниципальный уровень. Но ожидания у власти с самого начала от Крымской платформы были совсем другие», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Мокана, что сама инициатива создания крымской платформы — я считаю, очень правильная.