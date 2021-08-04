Для достижения поставленной властью Украины цели по снижению выбросов СО2 до 35% необходимо предоставить промышленности господдержку для проведения экомодернизации. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.



«О достижимости этой цели можно говорить, только когда будут предоставлены экономические расчеты и формулы государственной поддержки модернизации наших промышленных предприятий, за счет чего должны сократиться выбросы парниковых газов. В первую очередь это сферы энергетики, металлургия, строительная, производство стройматериалов.», - сказала Берзина.



По ее словам, Минэкологии должно представить план поддержки экомодернизации промышленности и согласовать его с бизнесом, однако на данный момент диалог с ним практически не ведется.



«К сожалению, диалог ведется, но результативность этого диалога, я не могу сказать, что ее вообще нет, но она весьма низкая», - сказала Берзина.



Как известно, Кабинет Министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения. Однако в документе четко указано: Украина готова эту цель достичь, только если международное сообщество финансово поддержит нашу страну. Если же финансовая поддержка будет отсутствовать, то достижение НВВ2 будет поставлен под угрозу.



Ранее президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.



В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.