Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 3 августа отказал Никопольскому заводу ферросплавов Игоря Коломойского в просьбе оставить его жалобу на закрытие дела «Роттердам+» без рассмотрения

Об этом говорится в сообщении суда.

Тем самым ВАКС не позволил заводу манипулировать автоматизированной системой распределения судей и назначить нужного заводом судью для рассмотрения этого дела.

«Если у лица, участвующего в уголовном производстве, существует сомнение в непредвзятости судьи, то такое лицо может заявить отвод. Наряду с этим, жалобщик подавал уже два заявления об отводе, которые были рассмотрены другими следственными судьями Высшего антикоррупционного суда 16 и 30 июля 2021 года. В удовлетворении указанных заявлений было отказано по основаниям немотивированности отвода», - говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

Единственным пострадавшим от действия формулы считают себя два завода Игоря Коломойского, которые сейчас пытаются обжаловать решение о закрытии дела в суде.