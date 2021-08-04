В Украине самые низкие тарифы на электроэнергию в мире, которые и близко не покрывают затраты на ее производство.

Об этом сообщает издание Vesti со ссылкой на слова экс-министра энергетики Ивана Плачкова.

«У нас самые низкие в мире тарифы на электроэнергию для населения. В России, Молдавии и даже в Беларуси для населения тарифы – выше», – заявил Плачков.

Он пояснил, что тарифы должны повышаться до экономически обоснованных, чтобы в конечном счете, соответствовать объективному рыночному уровню.

«Почему тарифы на газ – рыночные, а на электроэнергию их сделали социальными? Непонятно. НКРЭКУ должна определить, и они (тарифы, – прим. ред.) на первом этапе должны как минимум, покрывать себестоимость. Есть рынок стоимости электроэнергии, у которого имеются колебания в генерации, и есть затраты на транспортировку... вот нужно посчитать и определить их. На самом деле, очень легкая задача», – высказал мнение экс-министр топлива и энергетики.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.