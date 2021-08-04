Планы правительства лишить операторов электросетей (облэнерго) средств на ремонт линий электропередачи ради снижения тарифов на электроэнергию для населения приведет к массовым авариям в сетях и отключений потребителей

Об этом заявил директор энергетических программ «Центр Разумкова» Владимир Омельченко.

«Эту почетную миссию (компенсировать льготный тариф на электроэнергию для населения – прим. решили переложить на облэнерго. Или это правильный путь компенсировать провальную работу менеджмента Энергоатома и НКРЭ КП за счет создания дополнительных рисков в работе критически важной инфраструктуры для каждого украинца?",- заявил Омельченко.

Он подчеркнул, что 70% электросетей сетей в стране находятся в аварийном состоянии.

"Это чувствует на себе каждый украинец, ведь сидит без света около 700 мин в год. Чуть ли не ежедневно на электрооборудовании происходят аварии, оставляющие без света целые населенные пункты. Кроме того, в Украине самый высокий уровень потерь электроэнергии – более 10%. Украина уже сейчас по показателю надежности поставок э/э (SAIDI) находится на последнем месте в Европе», - добавил Омельченко.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночных ценах выше 4 грн / кВт.часов. Тариф на электроэнергию в Украине не пересматривался с 2017 года. Он в 4 раза ниже чем в странах Европы.

По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% платежки занимает отопление и газ.

Накануне, 3 августа, стало известно о планах правительства снизить тарифы еще на 50 коп./ кВт.за счет сокращения расходов на ремонт линий электропередачи.