Сейчас Украина зашла в такой тупик, что нам нужно что-то вроде цивилизованной диктатуры. Так высказался в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» аналитик, политтехнолог, имиджмейкер, экс-заместитель руководителя пресс-службы президента Украины Александр Кочетков.

«Нам нужно что-то вроде цивилизованной диктатуры. Чтобы четко взяла власть в свои руки на публично ограниченный срок, под гарантию внешних партнеров и начала делать то, что все обещают (все руководители обещают борьбу с олигархами), не какие-то договоренности, а борьбу за счет удаления их от бюджета. Борьбе с незаконным обогащением – разбираться, почему у этих прокуроров, этих следователей такие имения», - говорит он.

У нас почти не осталось времени, поэтому и говорится о диктатуре, объясняет Кочетков. Он уточняет:

«Диктатура в моем понимании - это решительность, последовательность, настойчивость и скорость. Ибо времени почти нет. У нас также нет своего Ататюрка, нет среды, еще они будут расти. Это не так просто, что он откуда-то с Марса прилетел, тарелка села возле Бессарабки, он из нее вышел - и это национальный лидер. У нас же были во время президентства Ющенко очень симпатичные идеи, очень мечтательный, влюбленный в Украину. Но все делать надо руками, а не только словами», - говорит Кочетков.

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