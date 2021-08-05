В 1994 году Президент Кучма пришел под лозунгами наведения порядка в стране, однако эта попытка не удалась. Сегодня нужна полная перезагрузка системы. Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» сказал аналитик, политтехнолог, имиджмейкер, экс-заместитель руководителя пресс-службы Президента Украины Александр Кочетков.

«Порядок и порядочность – таковы были лозунги Леонида Кучмы. С порядком более или менее, а с порядочностью не совсем, но что-то там тогда было. Сейчас повторяется, но в худшем состоянии экономика. В 90-е годы Украина за счет опытности, образованности, разумности населения была сборочным цехом всего Советского Союза. Но в Украине не было замкнутого цикла, его надо было создавать. А людей, которые это понимали, к сожалению, не оказалось», - объясняет аналитик.

«Обороноспособность страны – это, в первую очередь, экономика. Это идеология, и она определенным образом существует, есть: патриотизм, сплоченность нации, способность нации на идеологические поступки: и по защите страны, и по мобилизации внутренних сил (волонтерство и т.д.). Зародыши идеологии есть», - говорит Кочетков.

«Но экономически мы настолько слабы, что это ужас. Потому что мы воруем сами у себя. Подавляющее большинство людей приходит на должность, в первую очередь, с желанием собственного обогащения. Общество спокойно смотрит на все. Не было никакого наказания! Нам нужно перезагружать систему, в которой власть будет зависима от населения значительно чаще, чем на выборах», - делает вывод Кочетков.

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