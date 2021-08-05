За повышение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге заплатит конечный потребитель-обычный украинец. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

«Желание нагрузить только тех, кто перевозит грузы - это простой путь дилетантов. Почему? Давайте нагрузим тех, кто действительно что-то перевозит. На что это ляжет? Это ляжет в себестоимость перевозимой продукции и отразится на нас всех, на потребителях», - сказал Цимбалюк.

Он напомнил, что по выводам парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности «Укрзализныци», за прошлый год компания получила 12 млрд убытков, и расследование по этому поводу еще продолжается. Однако сейчас УЗ пытается в очередной раз решить финансовые проблемы компании за счет бизнеса и обычных граждан, повышением тарифов на грузовые перевозки.

Он подчеркнул: для решения проблем УЗ необходимо ее реформировать – разделить компанию на отдельные по видам деятельности и прекратить перекрывать убытки от пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых.

"Есть мнения специалистов, чтобы УЗ по примеру Германии разделили на три части. Первые-те, что перевозят грузы, это одна история. Вторая история-это те, кто перевозят пассажиров. И, кстати, во всей Европе перевозка пассажиров дотируется государством. И третье-тот, кто обслуживает пути, железнодорожные ремонтники. Пока об этом речи нет», - отметил Цимбалюк.

Напомним, Мининфраструктуры обнародовало проект по повышению тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмене внеклассных грузов. Из-за этого тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Это решение представители бизнеса назвали категорически неприемлемым, ведь это приведет к подорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок по железной дороге, а значит, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу «Укрзализныци», а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.