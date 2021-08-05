Снижение тарифа для населения за счет полной остановки инвестиций в ремонт электрических сетей приведет к частым отключениям потребителей и перебоев с электроснабжением

Об этом заявил исполнительный директор общественного союза «Умные электросети Украины» Александр Баранюк.

«Мы находимся в ситуации, в которой тариф на 1 грн. 20 коп. - это фактически жертва всех украинцев перед нормальным качественным снабжением», - заявил Баранюк в эфире телеканала «Україна24».

Он отметил, что 70% всех электросетей в Украине построены в 60-х годах и нуждаются в замене.

"Средняя продолжительность отключения электроэнергии потребителей в год-это около 700 минут. Но чтобы вы понимали для примера в соседней Польше – это 180 минут, а в Германии – это всего лишь 13 минут», - подчеркнул Баранюк.

По его словам, в прошлом году благодаря введению стимулирующего торфоутворення, облэнерго впервые получили возможность увеличить инвестиции в обновление сетей. Баранюк убежден, что решение правительства заморозить инвестиции в обновление сетей приведет к срыву реформы и будет иметь катастрофические последствия для украинской энергосистемы.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.