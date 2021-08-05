Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРПЕКУ) призвала Правительство как можно быстрее найти действенные механизмы финансирования экологической модернизации угольных энергогенерирующих предприятий в рамках реализации Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ).



Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.



ФРУПЕКУ поддержала усилия властей, направленные на выполнение международных обязательств по экомодернизации предприятий, но отметили, что для реализации текущей редакции Нацплана нужно привлечь не менее 4,3 млрд евро.



Это колоссальные средства для энергетической отрасли, отметили там, особенно учитывая кризисную ситуацию, в которой она сейчас находится. Всего за 5 мес. в этом году теплоэлектростанции в Объединенной Энергетической Системе Украины получили ущерб на сумму 5,1 млрд грн. В целом с момента запуска нового оптового рынка электрической энергии в 2019 году, задолженность на нем выросла почти до 37 млрд грн.



«По объективным причинам такие дисбалансы не только делают невозможным планирование полноценных инвестиционных программ в екомодернізацію, но и сводят к минимуму выделение ресурсов даже на поддержание и ремонт оборудования генерирующих компаний в надлежащем техническом состоянии», - отметили в организации, призвав Правительство найти механизмы финансирования реализации НПСВ.



От этого, уверены энергетики, выигрывают все: и государство, и общество, и энергетический сектор, который не только обеспечивает стабильность украинской энергосистемы, но и будет соответствовать современным мировым экологическим трендам.



Показательным в этом плане, отметили во ФРУПЕКЕ, может стать международный опыт. До внедрения либерализованной модели рынка, европейские страны делали эко-модернизацию за счет инвестсоставляющей и различных источников госпомощи. После внедрения нового рынка электроэнергии — за счет дополнительных платежей потребителей на екомодернізацію генерации. Всего в течение 1990-2016 гг. в екомодернізацію за счет государственной помощи было инвестировано: в Германии – 19 млрд евро, Польши – 11 млрд евро, Чехии – 7 млрд евро.



В Украине же в тариф для потребителей раньше закладывалась инвестиционная составляющая, которая целенаправленно направлялась на модернизацию ТЭС и ТЭЦ. Но производителям электроэнергии с 1 июля 2019 г. ее отменили, хотя инвестнадбавка должна была действовать до декабря 2022 года.



Как известно, Украина, как член Европейского Энергетического сообщества, в 2011 году взяла на себя обязательства по экомодернизации предприятий и постепенного приближения страны к европейским требованиям по выбросам. Эти намерения были заложены в Нацплані по выбросам (НПСВ), принятом Правительством в декабре 2017 г. Он, в частности, определяет намерения Украины в период 2021 – 2033 гг. существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.



16 июля этого года Верховной Радой было принято постановление №5129 об имплементации Нацплана. Комментируя документ, в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабинет Министров уже в ближайшее время разработать механизм финансирования НПСВ, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики.