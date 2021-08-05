Предложенный Министерством энергетики механизм льготного тарифа на электроэнергию незаконен и поставит под угрозу функционирование электросетей.
Об этом говорится в письме общественного союза «Умные сети Украины» (объединяет большинство облэнерго страны) к президенту, секретарю СНБО и премьер-министру.
"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем» - сказано в письме Союза.
В союзе облэнерго предупредили, что проект постановления грубо нарушает законы «О рынке электрической энергии " и «О защите экономической конкуренции» и не может быть принят в предложенной редакции.
Деятельность облэнерго в случае введения этого механизма, будет убыточна и финансово несбалансирована, считают в организации.
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Там отметили, что в структуре тарифов облэнерго, устанавливаемых НКРЭКУ, отсутствуют источники для компенсации производителям электроэнергии..
В ассоциации предупредили, что в случае принятия правительством заведомо незаконного решения, ремонты и обновление линий передачи и оборудования станут невозможными, что приведет к массовым авариям в сетях.
Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.
Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.
По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.
Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.