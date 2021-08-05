Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./кВт час до 1,44 грн/кВт.час за счет изъятия у облэнерго средств с ремонтов электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина.