Популистские намерения кабинета министров направить средства по ремонтам электросетей на снижение тарифа на электроэнергию для населения создает реальную угрозу блэкаутов.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

«Следуя за популистскими предложениями решения проблемы тарифов, Кабмин может создать еще большую проблему – реальную угрозу блэкаутов за отсутствия обновления сетей и остановку интеграции с энергосистемой Европы, к чему шла страна более 4 лет», - отметил Омельченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предложение Министерства энергетики предусматривает уменьшение расходов на ремонт и замену электросетей на 6 млрд грн или на 60%.

"Не секрет, что состояние наших сетей критическое. Их изношенность составляет 70%, а как следствие - высокая аварийность, потери электроэнергии, дорогие присоединения к сетям. Они уже давно нуждаются в качественной и системной модернизации. Но длительное время на это не хватало средств. Сейчас же когда средства появились благодаря реформе тарифообразования, но их снова хотят забрать», - подчеркнул Омельченко.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.