Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO планирует инвестировать через механизм энергосервиса 1 млрд грн в энергоэффективные проекты в промышленности

«Зеленые» банки, которые активно наращивают портфели климатических инвестиций, могут присоединиться к проектам YASNO. Каким образом это может происходить, в интервью журналу Banker.ua рассказала Татьяна Грязнова, директор по экономике и финансам D.Solutions (бренд YASNO).

Услуга энергосервиса заключается в том, что YASNO финансирует и выполняет «под ключ» энергоэффективный проект, гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов и средств для промышленного предприятия. Возврат инвестиций YASNO получает от клиентов исключительно за счет части сэкономленных средств. За 5 лет YASNO реализовал через механизм энергосервиса более 90 энергоэффективных проектов с достигнутой экономией от 25 до 90% энергоресурсов. Предприятия-клиенты экономят до 170 млн кВт·ч или 350 млн грн стоимости электроэнергии, газа и тепла в год. Неотъемлемая экологическая составляющая энергоэффективных мероприятий – предприятия сокращают выбросы СО2 до 150 тыс. тонн в год благодаря уменьшению энергозатрат. Все проекты YASNO финансирует за счет собственных ресурсов.

«Один из самых больших факторов, сдерживающих развитие рынка энергосервиса, – это ограниченность доступа к финансовым ресурсам. В начале переговоров с банками мы рассказываем о принципе работы энергосервисного контракта и представляем реальный портфель проектов, который сейчас приносит доход нам и нашим клиентам», – рассказала Татьяна Грязнова.

По ее словам, возможны несколько направлений сотрудничества энергосервисной компании с банками. Самый простой – это рефинансирование уже реализованных проектов. В портфель действующих энергосервисных контрактов YASNO инвестировано более 550 млн грн, которые принесут около 2 млрд грн денежного потока в течение ближайших трех лет.

Еще один вариант – это портфельное финансирования проектов с определенными характеристиками. То есть банки могут заинтересоваться инвестированием в определенную отрасль, регион или компанию. YASNO может подобрать портфель проектов для финансирования банком в зависимости от заданных параметров, например, с определенной доходностью. Также возможна индивидуальное участие в финансировании какого-то знакового энергосервисного проекта.

Напомним, что в июле 2021 года Еврокомиссия представила масштабную программу борьбы с изменениями климата «Fit for 55», которая предусматривает внедрение механизма Carbon Border Adjustment (CBAM) с 2023 года. Программа Еврокомиссии направлена на сокращение выбросов СО2 на 55% к 2030 году и достижение целей стратегии Green Deal по углеродной нейтральности Евросоюза до 2050 года.