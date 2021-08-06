Возложение специальных обязанностей по компенсации тарифа на электроэнергию для населения на облэнерго нарушает законодательство и может ухудшить общее состояние энергетической системы Украины

Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

"Принятие постановления не решит проблем на рынке электрической энергии, а наоборот, лишь ухудшит общее состояние энергетической системы Украины», - отмечают в Ассоциации.

По данным ЕВА, в проекте постановления алгоритмов возврата средств ОСР не предусмотрен возврат компенсированных за тариф средств, что противоречит украинскому законодательству.

В Эва заявили, что из-за этого облэнерго не смогут достаточно инвестировать в модернизацию и обновление электросетей, которые изношены на 70% по стране.

«Прогнозные средства, что смогут оплатить операторы системы распределения в рамках предлагаемого механизма PSO, составляют значительную часть инвестиционных программ компаний и нивелируют все результаты RAB-регулирования. Последствиями этого станет приостановка большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и существенное их уменьшение в будущем», - подчеркнули в ЕВА.

По мнению экспертов, проблема изношенности электросетей останется на старом уровне, что противоречит стратегии страны по модернизации энергетической инфраструктуры, которая декларируется правительством, а также интеграции Украины с европейской энергосистемой.

Как сообщалось, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.