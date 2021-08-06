За инициативу Кабинета Министров обязать облэнерго покрывать часть льготного тарифа на электроэнергию для населения инвестиции в обновление сетей остановятся

Об этом заявил генеральный директор «Черниговоблэнерго» Михаил Ильницкий.

Он подчеркнул, что состояние изношенности сетей области-68%. Из – за этого жители сельской местности проводят до 2000 мин в год без света, а города-около 700 минут. Для сравнения в странах Балтии эти показатели не превышают 100 минут в год.

"Электрические сети должны быть надежными и гибкими. А украинские сети настолько устаревшие, что порой не выдерживают сильного дождя, постоянно происходят аварии. Мы едва можем сдерживать шквал звонков, жалоб от потребителей» отметил Ильницкий.

По его словам, именно благодаря увеличению инвестиций через RAB-тариф, уже в 2021 году «Черниговоблэнерго» начала реконструкцию самых проблемных 20 линий напряжением 10 кВ именно в тех местах, где продолжительность отключений достигает 2000 мин в год.

«После обновления сетей продолжительность отключения клиентов на этих участках уменьшится в 10 раз», - заявил Ильницкий.

В 2021 «Черниговоблэнерго» получило возможность обновлять сети и уменьшать их аварийность благодаря принятию стимулирующего регулирования – RAB-тарифа.

«Компания разработала долгосрочный план развития, он позволит улучшить показатели качества в 8 раз, время отключения сократится до 300 минут» отметил гендиректор «Черниговоблэнерго».

Вместе с тем ни этих улучшений, ни дальнейшего обновления может не произойти, поскольку правительство хочет забрать средства из инвестиционной программы на компенсацию тарифов для населения.

"Во-первых, это нарушает законодательство. Во-вторых, уже по предварительным расчетам мы понимаем, что размер компенсации тарифа» будет больше, чем инвестиции по стимулирующим тарифообразованием. Мы не сможем обновлять сети, потому что «Черниговоблэнерго» ждут убытки», - подчеркнул Ильницкий.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.