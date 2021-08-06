Центр экономического восстановления (ЦЕВ) и Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) обратились к правительству с просьбой начать разработку дорожной карты на выполнение заявленных обязательств НСП-2 Украина – напомним, согласно проекту, Украина до 2030 года обязалась снизить выбросы на 65% от уровня 1991 года. В ЕС цели меньше: там собираются снизить выбросы на 55%.

«Реализация столь значительной климатической амбиции Украины в размере 35% от выбросов 1990 года, требует детального планирования. Поэтому мы обратились к правительству с просьбой инициировать разработку соответствующей дорожной карты на базе межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов UBTA и ЦЕВ для подготовки качественного документа», - заявили в ЦЕВ.

Эта цель является огромным риском для международной репутации Украины и торговых возможностей в случае ее недостижения, предупреждают в ЦЕВ. Но она не будет достигнута, если не будут разработаны механизмы финансирования программы.

"Сейчас как у государства, так и у бизнеса, отсутствует четкое понимание источников финансирования мероприятий по декарбонизации и социально-экономических последствий зеленой трансформации. Это может привести к невыполнению цели или же негативным последствиям для благосостояния граждан», – сказано в письме к правительству.

В ВЫПОЛНЕНИИ отметили, что украинское Правительство учло позицию и предостережения бизнеса по развитию экономики. Поэтому обновленная версия НВВ-2 к Парижскому соглашению зафиксировала амбициозность цели, однако уравновесила ее соответствующими условиями, предложив реалистичный горизонт 37-42% от уровня 1990 года в случае, если страна не выполнит необходимых мер. Обнародованы встречные ожидания Украины, реализация которых станет предпосылкой выполнения амбициозного уровня НСП-2 государством являются: интеграция объединенной энергетической системы Украины в энергосистему континентальной Европы; сохранение атомной генерации в объеме не меньшем, чем 50%, учитывая необходимость строительства новых энергоблоков; сохранение транзита природного газа через территорию Украины в объеме 40-55 млрд м куб в год и недопущение завершения проекта Северного Потока – 2 как такого, что представляет угрозу энергетической безопасности Украины; преодоление энергетической бедности; полномасштабная реализация программы трансформации угольных регионов; урегулирование военного конфликта с Российской Федерацией.

«UBTA и ЦЕВ поддержали позицию правительства относительно заявленных предпосылок относительно доступа Украины к экологическим финансов, сохранения и улучшения доступа к ключевым международных партнеров, соблюдение постоянной и последовательной политики и отсутствие ограничений, что является важными экономическими предпосылками достижения заявленных климатических амбиций», – указано в письме Дениса Шмыгаля премьер-министра Украины, от 5 августа 2021 года.

На этапе формирования второго национально определенного вклада (НВВ-2) Украины в Парижское климатическое соглашение. UBTA и ЦЕВ сделали исследование и предоставили Правительству «Отчет по определению Второго национального определенного вклада в Парижской климатического соглашения». В отчете определены три сценария воплощения целей с просчетом необходимых инвестиций на их выполнение, детализированные показатели по всем отраслевым направлениям и предложенные меры для реализации целей.

Напомним, ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: екомодернізація в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.