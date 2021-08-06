Агентство США по международному развитию (USAID) и аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young зафиксировали обязательства Украины решить проблему долгов перед предприятиями ВИЭ в разработанной Национальной стратегии по увеличению прямых иностранных инвестиций.

Об этом свидетельствует опубликованная Национальная стратегия, которая была подготовлена по запросу Кабинета министров Украины.

В документе указывается, что 10 июня 2020 года правительство Украины подписало Меморандум об устранении проблемных вопросов в секторе возобновляемой энергетики Украины. В дальнейшем в Верховной Раде был принят законопроект о реструктуризации «зеленых» тарифов с четкими обязательствами государства перед инвесторами, в частности по решению проблемы накопленной в 2020 году задолженности.

«Правительству Украины поручено разработать закон о механизмах погашения исторической задолженности Гарантированного покупателя (около 16 млрд грн по состоянию на июль 2020 года)», - говорится в Нацстратегии.

В то же время в документе подчеркивается, что предприятиям возобновляемой энергетики и иностранным инвесторам правительство предоставило стабилизационные положения, которые гарантирует, что «зеленые» тарифы и другие условия поддержки ВИЭ в стране не будут изменяться до конца действия «зеленых» тарифов – до 31 декабря 2029 г.

Разработчики Нацстратегии также указывают, что развитие зеленой энергетики в перспективе будет снижать стоимость электроэнергии в Украине, а также уменьшать потребность в работе угольных электростанций, которые создают много вредных выбросов.

«Исследования показывают, что увеличение доли ВИЭ в Германии на 1% приводит к снижению цен на оптовом рынке электроэнергии на 0,5 евро / Мвт-ч», - говорится в Нацстратегии.

Как сообщалось, развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли, и это демонстрирует, что Кабинет Министров Украины не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению "зеленого" энергетического перехода.

Правительство не выплатило производителям "зеленой" электроэнергии 15,8 млрд грн долга, вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.