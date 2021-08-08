Компания «ДТЭК Донецкие электросети» в 2021 году увеличила инвестиции в обновление и модернизацию электрических сетей на 72%, по сравнению с предыдущим годом

Об этом говорится в сообщении компании.

«Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями его жителей.

Реконструкция касается линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей контролируемой территории Донецкой области, предприятий и организаций», - говорится в сообщении.

В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 332 млн грн.

Всего в 2021 году «ДТЭК Донецкие электросети» планирует полностью заменить более 114 километров линий электропередачи, 36 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 23 объекта.

В компании заявили, что увеличить объемы средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, стало возможным благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия.

Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.