Наблюдательный совет "Укрзализныци" на внеочередном заседании 7-8 августа решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления. Он будет уволен с даты назначения нового временно исполняющего обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Как отмечается в сообщении, наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить заявление Юрика и принять соответствующее решение.

В то же время Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей на должности члена правления, ответственного за финансы.

Кроме того, наблюдательный совет УЗ решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше.

Процесс избрания постоянного председателя правления продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе, говорится в сообщении.