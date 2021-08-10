С очередным намерением властей повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь повышение необоснованно. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на Лиге.



"Сейчас чиновники говорят об очередном 30-процентном повышении тарифов на грузовые перевозки. Причем, грузовые перевозки-вполне прибыльный вид деятельности Укрзализныци, а некоторые виды грузовых перевозок вообще сверхприбыльные. Но вопли по этому поводу звучат постоянно. Хотя Антимонопольный комитет Украины неоднократно подчеркивал непрозрачности деятельности этой компании и непрозрачную систему ее тарифообразования», - написал Кушнирук.



По его мнению, вместо постоянного повышения тарифов на перевозки, власть должна была бы провести давно назревшую реформу «Укрзалізнці», что предполагает разделение ее на несколько компаний по отдельным видам деятельности, вследствие чего, услуги грузовых перевозок, которые приносят компании прибыль, были бы отделены от убыточных пассажирских. Однако УЗ продолжает использовать свое монопольное положение и необоснованно повышать тарифы для бизнеса.



"Абсурдность ситуации еще в том, что услуги по локомотивной тяге являются монопольными. Там Укрзализныця может делать все что угодно, никоим образом не обеспечивая ни качество услуг, ни обоснованность тарифов на них. В то же время вагонный парк уже находится в значительной мере в частных руках, а потому неэффективная деятельность «Укрзализныци» и ее завышения тарифов приводит к постоянной потере клиентов», - отметил Кушнирук.



Из-за такой политики УЗ, по словам экономиста уже потеряла 20% грузов, а государство недополучило миллиарды гривен доходов.



Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмену внеклассных грузов. Из-за этого тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Против этого решения выступили эксперты и бизнес: они заявили, что ведомство не представило никаких экономических обоснований. Между тем за последние десять лет тарифы уже выросли на 195%, а перевозки в Украине сейчас являются высокорентабельными.



Ранее экс-глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги «Укрзализныци» нужно поднимать только после того, как будет проведено полноценную реформу компании.



В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.