Намерение правительства снизить тарифы на электроэнергию на 24 коп./ кВт-ч за счет сокращения расходов на ремонты линий электропередачи будет иметь катастрофические последствия для работы энергетической системы.

Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Умные электросети Украины» Александр Баранюк.

«Кабмин не может принять решение, поскольку оно несет угрозу надежности и качества работы украинской энергосистемы», - заявил Баранюк в эфире телеканала «Украина24».

Он отметил, что последствия будут очень серьезными перед отопительным сезоном, правительству необходимо воздержаться от необдуманных шагов.

«Все это в итоге ставит под угрозу интеграцию Украины к Европейской энергосистеме, поскольку одним из ключевых условий ее есть – это обособление деятельности, связанной с системой передачи и распределения от деятельности по производству и торговлей», - добавил Баранюк.

Напомним, Министерство энергетики предложило наоборот уменьшить тарифы для населения на 24 коп./кВт-ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.

Уменьшить тарифы предлагается за счет резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.



